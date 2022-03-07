Финская Fazer заявила об остановке деятельности в России

Это связано с ситуацией вокруг Украины. «Нам пришлось принять во внимание множество заинтересованных сторон и серьезные последствия, поэтому мы не смогли выйти из ситуации так быстро, как нам хотелось бы», — сообщил генеральный директор группы компаний Fazer Кристоф Витцтум.

Ранее Fazer приостановила экспорт своих кондитерских, зерновых и хлебобулочных изделий из Финляндии в РФ.

Напомним, шведский ретейлер H&M приостановил продажи в РФ. ﻿В компании выразили глубокую обеспокоенность событиями на Украине и выступили за поддержку страдающих людей.

