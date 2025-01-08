Финразведки Казахстана, России и Белоруссии задержали 35 наркодилеров
Сотрудники финансовых разведок Казахстана, Белоруссии и России в рамках спецоперации задержали 35 наркодилеров. Об этом заявил глава казахстанского Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов.
На встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым он также добавил, что было закрыто три масштабных «наркошопа».
«Пресечена деятельность 1787 юрлиц, совершавших фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы и заблокированы 1,2 тысячи попыток перечисления средств на счета организаций террористов и экстремистов», - говорится в сообщении пресс-службы Токаева.
Ранее российские силовики при поддержке регионального СОБР Росгвардии задержали в Смоленской области двоих 38-летних иностранных граждан за создание подпольной нарколаборатории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru