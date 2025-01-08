Финразведки Казахстана, России и Белоруссии задержали 35 наркодилеров

На встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым он также добавил, что было закрыто три масштабных «наркошопа».

«Пресечена деятельность 1787 юрлиц, совершавших фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы и заблокированы 1,2 тысячи попыток перечисления средств на счета организаций террористов и экстремистов», - говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

Ранее российские силовики при поддержке регионального СОБР Росгвардии задержали в Смоленской области двоих 38-летних иностранных граждан за создание подпольной нарколаборатории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

