Финляндия выделила Украине новый пакет военной помощи

При этом данные о содержании пакета, способах доставки и графике не сообщаются. Вещатель отметил, что информация держится в тайне «по оперативным причинам и в целях обеспечения безопасной доставки».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Швеция выделяет Украине самый крупный с 2022 года пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов.

