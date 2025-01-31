Финляндия выделила Украине новый пакет военной помощи
31 января 202515:18
Финляндия перечислила Украине 27-й по счету пакет военной помощи, его стоимость составляет 198 млн евро. Об этом со ссылкой на Минобороны Финляндии сообщил телерадиовещатель Yle.
При этом данные о содержании пакета, способах доставки и графике не сообщаются. Вещатель отметил, что информация держится в тайне «по оперативным причинам и в целях обеспечения безопасной доставки».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Швеция выделяет Украине самый крупный с 2022 года пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru