Финляндия стала первой страной в ЕС, которая начала добычу урана

Финляндия стала первой страной в Европейском союзе, начавшей добычу урана. Об этом сообщила местная горнодобывающая компания Terrafame.

Согласно сообщению на сайте компании, Terrafame начала добычу природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо, что делает Финляндию единственным государством-членом ЕС, производящим уран.

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Компания ожидает, что к 2026 году предприятие достигнет полной мощности, производя около 200 тонн урана ежегодно. Подготовка к началу добычи потребовала инвестиций на сумму приблизительно €20 млн.

Эти инвестиции, как сообщили в компании, направлены на развертывание необходимой инфраструктуры и оборудования для успешной эксплуатации уранового производства в руднике в Соткамо, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЕвросоюзЭкономикаНефтьФинляндия

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