Финляндия стала первой страной в ЕС, которая начала добычу урана

Компания ожидает, что к 2026 году предприятие достигнет полной мощности, производя около 200 тонн урана ежегодно. Подготовка к началу добычи потребовала инвестиций на сумму приблизительно €20 млн.

Эти инвестиции, как сообщили в компании, направлены на развертывание необходимой инфраструктуры и оборудования для успешной эксплуатации уранового производства в руднике в Соткамо, передает «Радиоточка НСН».

