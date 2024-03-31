Финляндия рассмотрит вопрос о продлении закрытия КПП на границе с РФ

Правительство Финляндии изучит вопрос о продлении закрытия автотранспортных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, сообщает Yle.

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По данным издания, это произойдет в начале апреля. Канцлер юстиции Туомас Пеюсти допустил, что будут найдены «существенные основания» для продления закрытия КПП.

Ранее в Финляндии предупредили об угрозе выдворения машин с номерами РФ с 16 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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