Финляндия рассмотрит вопрос о продлении закрытия КПП на границе с РФ
31 марта 202404:02
Правительство Финляндии изучит вопрос о продлении закрытия автотранспортных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, сообщает Yle.
По данным издания, это произойдет в начале апреля. Канцлер юстиции Туомас Пеюсти допустил, что будут найдены «существенные основания» для продления закрытия КПП.
Ранее в Финляндии предупредили об угрозе выдворения машин с номерами РФ с 16 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru