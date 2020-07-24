Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 25 августа
24 июля 202022:43
Финляндия продлила ограничения на въезд в страну, введенные из-за коронавируса в марте, до 25 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную охрану страны.
Уточняется, что ограничение не распространяется на 15 стран Шенгенского соглашения, а также еще 14 стран, в частности, Андорры, Кипра, Японии и Южной Кореи.
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24 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru