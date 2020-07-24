Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 25 августа

Финляндия продлила ограничения на въезд в страну, введенные из-за коронавируса в марте, до 25 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную охрану страны.

Уточняется, что ограничение не распространяется на 15 стран Шенгенского соглашения, а также еще 14 стран, в частности, Андорры, Кипра, Японии и Южной Кореи.



