Финляндия приостановила прием поездов из России с 27 марта
Занимающаяся грузоперевозками по железным дорогам Финляндии компания VR Transpoint с 27 марта прекращает принимать поезда из России, сообщает «РЕН ТВ».
Прием поездов прекратится в 12:00 по местному времени. Возвращение вагонов из Финляндии в Россию пока продолжается.
Приостановка приема поездов связана с санкциями, которые введены в отношении РЖД.
Напомним, в воскресенье дневной рейс «Аллегро» из Хельсинки будет отменен, из Санкт-Петербурга состоятся утренний и дневной рейсы.
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