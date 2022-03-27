Финляндия приостановила прием поездов из России с 27 марта

Прием поездов прекратится в 12:00 по местному времени. Возвращение вагонов из Финляндии в Россию пока продолжается.

Приостановка приема поездов связана с санкциями, которые введены в отношении РЖД.

Напомним, в воскресенье дневной рейс «Аллегро» из Хельсинки будет отменен, из Санкт-Петербурга состоятся утренний и дневной рейсы.

