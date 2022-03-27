Финляндия приостановила прием поездов из России с 27 марта

Занимающаяся грузоперевозками по железным дорогам Финляндии компания VR Transpoint с 27 марта прекращает принимать поезда из России, сообщает «РЕН ТВ».

Движение поездов «Аллегро» между Финляндией и РФ прекратят 28 марта

Прием поездов прекратится в 12:00 по местному времени. Возвращение вагонов из Финляндии в Россию пока продолжается.

Приостановка приема поездов связана с санкциями, которые введены в отношении РЖД.

Напомним, в воскресенье дневной рейс «Аллегро» из Хельсинки будет отменен, из Санкт-Петербурга состоятся утренний и дневной рейсы.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРЖДФинляндияПоезда
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