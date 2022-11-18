Финляндия потратит 380 млн евро на постройку заграждений на границе с Россией

По данным ведомства, строительство будет проходить в несколько этапов. Для этого планируется выкупить у местных землевладельцев необходимые участки земли. Отмечается, что первый сегмент длиной 3 км построят в Иматре, работы начнутся в марте. Второй этап стартует летом 2023 года, в рамках работ будут возведены заграждения в районах пунктов пересечения границы и на близлежащих территориях.

Общая протяженность заграждений составит 200 км, высота — 3 метра, конструкцию оснастят камерами и приборами ночного видения. Планируется, что реализация проекта завершится к 2026 году.

