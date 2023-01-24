Финляндия может подать заявку на членство в НАТО без Швеции

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не исключил, что заявку страны на членство в НАТО рассмотрят отдельно от заявки Швеции. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддерживать заявку Швеции в НАТО из-за антиисламской акции в Стокгольме.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, предпочтительным вариантом было бы вступление в альянс одновременно, однако Финляндия, возможно, будет вынуждена пересмотреть свою заявку, если заявка Швеции будет отложена «на более длительный период времени». Об этом Хаависто заявил в интервью порталу Yle.

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Швеция и Финляндия заявили, что хотят вступить в НАТО на фоне военной операции, которую Россия проводит на Украине. Для этого необходимо согласие всех стран-участниц альянса. Тормозит процесс Турция, которая требует выдачи нескольких подозреваемых в терроризме. Кроме того, отношения Турции и Швеции обострились из-за акции сожжения Корана, которая прошла перед турецким посольством в Швеции на днях.

Возможное расширение НАТО за счет включения в состав альянса Финляндии и Швеции угрожает государственному суверенитету России, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОФинляндия
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