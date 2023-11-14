Финляндия готовит ограничения для въезда из России
Финское МВД подготовит предложения по ограничению въезда из России. Об этом сообщила глава ведомства Мари Рантанен на пресс-конференции, передает Yle.
По ее словам, число тех, кто пересекает юго-восточную границу Финляндии, растет, часто речь идет о нелегальной миграции, когда люди прибывают на границу без документов.
Министр отметила необходимость бороться с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения.
По данным Yle, за выходные за убежищем в Финляндии обратились 34 человека, за понедельник, 13 ноября, — 39, за первую половину вторника — свыше 20. В пограничной службе отметили, что многие приезжали к границе на велосипедах, у них не было виз.
В Финляндию с 9 ноября запретили въезд на велосипедах. Автомобилям с российскими номерам же въезд в Финляндию был закрыт еще в сентябре, напоминает «Радиоточка НСН».
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