Финляндия готовит ограничения для въезда из России

Министр отметила необходимость бороться с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения.

По данным Yle, за выходные за убежищем в Финляндии обратились 34 человека, за понедельник, 13 ноября, — 39, за первую половину вторника — свыше 20. В пограничной службе отметили, что многие приезжали к границе на велосипедах, у них не было виз.

В Финляндию с 9 ноября запретили въезд на велосипедах. Автомобилям с российскими номерам же въезд в Финляндию был закрыт еще в сентябре, напоминает «Радиоточка НСН».



