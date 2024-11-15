Финляндия арестовала российскую недвижимость на €10 млн
В Финляндии судебные приставы арестовали более 30 объектов недвижимости, принадлежащих России. Это решение было принято по иску украинской компании «Нафтогаз», сообщает издание Demokraatti.
Изъятые объекты включают квартиры стоимостью более €10 млн. В конце октября уже было конфисковано несколько других российских объектов.
Ранее финский суд вынес решение о конфискации замороженных российских госактивов по иску «Нафтогаза».
В числе изъятых активов оказался участок площадью 3,3 га, принадлежащий Российскому центру науки и культуры в Хельсинки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru