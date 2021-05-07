Филиппины ввели двухнедельный карантин для прибывающих в республику

Власти Филиппин обязали всех граждан, прибывающих в республику, проходить 14-дневный карантин, сообщает ТАСС.

В заявлении межведомственной целевой группы, курирующей деятельность республики по реагированию на эпидемию коронавируса, первые десять дней путешественники должны провести в карантинном учреждении, а оставшиеся четыре - в домашних условиях. При этом на седьмой день пребывания потребуется сдать ПЦР-тест.

Ранее на Филиппинах одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает журнал «Профиль». В настоящее время жителям страны доступны также препараты от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Sinovac.