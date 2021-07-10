Филиппины получили партию российской вакцины «Спутник V»
Партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили на Филиппины. Об этом сообщает Управление по связям со СМИ при президенте республики.
Препарат прибыл в островное государство вечером в пятницу. Ожидается, что еще одна партия «Спутника V» меньшего объема будет доставлена на Филиппины в субботу.
Доставка данной партии из первого и второго компонента российской вакцины неоднократно откладывалась. В мае Филиппины получили пробную партию «Спутника V», спустя несколько дней началось ее применение в Манильской агломерации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru