Филиппины получили партию российской вакцины «Спутник V»

Партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили на Филиппины. Об этом сообщает Управление по связям со СМИ при президенте республики.

Препарат прибыл в островное государство вечером в пятницу. Ожидается, что еще одна партия «Спутника V» меньшего объема будет доставлена на Филиппины в субботу.

Доставка данной партии из первого и второго компонента российской вакцины неоднократно откладывалась. В мае Филиппины получили пробную партию «Спутника V», спустя несколько дней началось ее применение в Манильской агломерации.

