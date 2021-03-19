Филиппины одобрили вакцину «Спутник V» для экстренного применения
Филиппины одобрили вакцину «Спутник V» для экстренного применения, передает ТАСС.
Неделю назад Минздрав Азербайджана одобрил применение в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
Как сообщалось ранее, большинство стран СНГ зарегистрировали вакцину «Спутник V», а Туркмения разрешила использование сразу двух российских препаратов для профилактики коронавируса («Спутник V» и «ЭпиВакКорона»). Семь из десяти стран СНГ — Белоруссия, Молдавия, Армения и четыре республики Центральной Азии — вслед за Россией выдали одобрение на экстренное использование «Спутника V». В шести из них препарат уже используется для вакцинации населения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 699 / сут.
Умерли
94 267+443 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 337 / сут.
- «Монако» не отпустил Головина на матч сборной России против Словении
- Самолет из Антальи совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону
- В Швеции 60-летний мужчина умер после прививки вакциной AstraZeneca
- Вакцину «Спутник V» зарегистрировали на Сейшельских островах
- Лукашенко назвал имена возможных кандидатов в президенты Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru