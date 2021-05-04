Филиппины начали применять вакцину «Спутник V»

Мэр Манилы Иско Морено в своём Facebook заявил, что в столице Филиппин началось применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

По его словам, для получения первой дозы вакцины уже зарегистрировались порядка 200 человек, первыми вакцинацию пройдут медработники, а затем пожилые граждане и лица с сопутствующими заболеваниями.

«Теперь, когда вакцина здесь, мы продолжим работать вместе до тех пор, пока коронавирус не будет окончательно подавлен», - отметил Морено.

Филиппины одобрили применение российского препарата от COVID-19 «Спутник V» в марте 2021 года, сообщает RT. Регистрация вакцины была выполнена в рамках ускоренной процедуры.

