Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы за выступления в России

Фигуристка Маргарита Дробязко была лишена литовского гражданства, которое она получила в 1993 году. Об этом сообщает национальное информационное агентство ELTA.

Фигуристка Дробязко отказалась комментировать скорую потерю гражданства Литвы

Советник президент Литвы Ридас Ясюлёнис заявил изданию, что соответствующий декрет подписал Гитанас Науседа.

«Да, президент сегодня подписал декрет», — сказал он.

Ранее с требованием лишить спортсменку гражданства к президенту Литвы обратилась глава МИД республики Агне Билотайте. Причиной стало участие Дробязко в шоу Татьяны Навки. Позже стало известно, что процедура аннулирования гражданства была запущена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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