Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы за выступления в России
Фигуристка Маргарита Дробязко была лишена литовского гражданства, которое она получила в 1993 году. Об этом сообщает национальное информационное агентство ELTA.
Советник президент Литвы Ридас Ясюлёнис заявил изданию, что соответствующий декрет подписал Гитанас Науседа.
«Да, президент сегодня подписал декрет», — сказал он.
Ранее с требованием лишить спортсменку гражданства к президенту Литвы обратилась глава МИД республики Агне Билотайте. Причиной стало участие Дробязко в шоу Татьяны Навки. Позже стало известно, что процедура аннулирования гражданства была запущена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru