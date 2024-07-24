ФБР опасается теракта, подобного атаке на «Крокус»

Американские спецслужбы обеспокоены угрозой теракта в США, аналогичного нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй во время слушаний в судебном комитете палаты представителей Конгресса.

Он отметил, что эта угроза вызывает особое беспокойство, особенно в контексте возможного координированного теракта.

Продлен срок следствия по делу о теракте в «Крокусе»

Один из крупнейших терактов в истории России произошел 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Вечером вооруженные мужчины открыли стрельбу в зале перед началом выступления группы «Пикник», в результате чего начался пожар.

Погибли 145 человек, более 550 получили ранения. Подозреваемые, среди которых в основном граждане Таджикистана, были задержаны и арестованы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крокус Сити ХоллФБРТерактСША

Горячие новости

Все новости

партнеры