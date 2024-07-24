ФБР опасается теракта, подобного атаке на «Крокус»
Американские спецслужбы обеспокоены угрозой теракта в США, аналогичного нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй во время слушаний в судебном комитете палаты представителей Конгресса.
Он отметил, что эта угроза вызывает особое беспокойство, особенно в контексте возможного координированного теракта.
Один из крупнейших терактов в истории России произошел 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Вечером вооруженные мужчины открыли стрельбу в зале перед началом выступления группы «Пикник», в результате чего начался пожар.
Погибли 145 человек, более 550 получили ранения. Подозреваемые, среди которых в основном граждане Таджикистана, были задержаны и арестованы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника Абдуллаева на СВО
- Россия запретила импорт и транзит из США птицеводческой продукции
- Германия одобрила удары Украины по российской территории для защиты Харькова
- ФНС заблокировала счета Глюкозы после ее скандального выступления в Красноярске
- ФБР опасается теракта, подобного атаке на «Крокус»
- Минтранс опроверг связь между РЭБ и сбоями в системе «Платон»
- Следственный комитет завершил следственные действия по делу генерала Попова
- Суд обратил в доход государства активы владельца водки Stolichnaya Шефлера
- В России каждый четвертый студент летом подрабатывает курьером
- Шольц назвал окончание СВО условием для отказа от размещения американских ракет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru