ФБР опасается теракта, подобного атаке на «Крокус»

Американские спецслужбы обеспокоены угрозой теракта в США, аналогичного нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй во время слушаний в судебном комитете палаты представителей Конгресса.

Он отметил, что эта угроза вызывает особое беспокойство, особенно в контексте возможного координированного теракта.