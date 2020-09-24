Трамп усомнился в честности предстоящих выборов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в честности предстоящих выборов в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, следует «быть очень осторожными» с голосованием по почте.

Как отмечает агентство, президент не раз критически высказывался в отношении голосования по почте, что предлагается из-за пандемии коронавируса. В частности, по мнению Трампа, этот способ создает угрозу иностранного вмешательства в выборы.


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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:СШАТрамп
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