Трамп усомнился в честности предстоящих выборов в США
24 сентября 202023:29
Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в честности предстоящих выборов в стране. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Трампа, следует «быть очень осторожными» с голосованием по почте.
Как отмечает агентство, президент не раз критически высказывался в отношении голосования по почте, что предлагается из-за пандемии коронавируса. В частности, по мнению Трампа, этот способ создает угрозу иностранного вмешательства в выборы.
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24 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru