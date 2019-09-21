Facebook заблокировал десятки тысяч приложений

Компания Facebook сообщила о блокировке десятков тысяч приложений из-за нарушений политики обработки данных. Об этом сообщает ТАСС.



Отмечается, что на такие меры компания вынуждена пойти для проведения внутренней проверки на предмет конфиденциальности данных пользователей соцсети. Блокировка коснулась 400 разработчиков, сотрудничающих с компанией.



Поводом для расследования стала появившаяся информация о том, что личные данные, хранящиеся в социальной сети Facebook, были использованы компанией Cambridge Analytica для выяснения политических предпочтений пользователей. Разработанный в результате алгоритм использовался для рассылки политической рекламы.

