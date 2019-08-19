Twitter ограничил деятельность государственных СМИ в соцсети

Социальная сеть Twitter ввела ограничение на активность подконтрольных государству СМИ на своей площадке. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Согласно нововведению, в Twitter с 19 августа все государственные СМИ не смогут публиковать рекламу. Причиной такого решения послужило желание корпорации "защитить здоровую дискуссию и свободное общение".

Отмечается, что компания о новых правилах лично известит всех владельцев аккаунтов, попадающих под категорию государственных СМИ. После извещения в течение 30 дней из профилей должна быть удалена реклама.

В компании пояснили, что это не затронет развлекательные и спортивные СМИ.



