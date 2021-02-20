Facebook сообщил о готовности возобновления переговоров в Австралией

Корпорация Facebook вернулась к переговорам с правительством Австралии после того, как 18 февраля ограничила функционал пользователям социальной сети. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу австралийского кабмина Скотта Моррисона.

Он сообщил, что вице-президент Facebook в Азиатско-Тихоокеанском регионе принес извинения за политику соцсети после того, как в Австралии были заблокированы сотни страниц государственных и общественных организаций, а также отключена возможность публикации, распространения и просмотра новостей для австралийских пользователей. Представители Facebook объяснили ограничения «очень широким» понимаем того, что является новостями. Позже доступ к заблокированным страницам восстановили.