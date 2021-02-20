Facebook сообщил о готовности возобновления переговоров в Австралией

Корпорация Facebook вернулась к переговорам с правительством Австралии после того, как 18 февраля ограничила функционал пользователям социальной сети. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу австралийского кабмина Скотта Моррисона.

Он сообщил, что вице-президент Facebook в Азиатско-Тихоокеанском регионе принес извинения за политику соцсети после того, как в Австралии были заблокированы сотни страниц государственных и общественных организаций, а также отключена возможность публикации, распространения и просмотра новостей для австралийских пользователей. Представители Facebook объяснили ограничения «очень широким» понимаем того, что является новостями. Позже доступ к заблокированным страницам восстановили.

Google пригрозил отключить поисковую систему в Австралии после нового закона

Ранее корпорация Google также сообщила, что законодательные инициативы Австралии могут привести к тотальному ограничению сервисов Google на территории этой страны. Речь идет о новом кодексе поведения игроков медиарынка, который в частности предлагает выплату вознаграждения СМИ, которые индексируются на платформах Google и Facebook



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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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