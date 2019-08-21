Facebook предрекли превращение в самое популярное СМИ в мире

Как сообщают американские СМИ, Facebook планирует набрать журналистов для работы над новостной лентой News Tab. Они будут наполнять новый раздел в мобильном приложении соцсети.

Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН объяснил, почему считает это логичным продолжением нынешней политики соцсети.

«Новостным агрегатором Facebook стал довольно давно. Как мы знаем, в России самым популярным средством массовой информации является «Яндекс», который никаким СМИ не является, а просто агрегирует новости. Точно также Facebook, я думаю, самое популярное медиа в мире. Он просто агрегирует новости, плюс у него есть официальные аккаунты профессиональных средств массовой информации. Вполне логично, что он сам хочет играть в эту историю, тем более что сейчас одна из самых острых проблем в социальных сетях и в интернете вообще – это фейкньюс. Мы не понимаем, что правда, что ложь. Поэтому это попытка заработать деньги на теме фейкньюс, став профессиональным новостным агрегатором. Я не знаю, какие еще медиа имеют охват в два миллиарда подписчиков», - пояснил он.