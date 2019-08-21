Facebook предрекли превращение в самое популярное СМИ в мире
Управляющий партнер агентства «Социальные сети» в эфире НСН объяснил, почему считает это логичным продолжением нынешней политики соцсети.
Как сообщают американские СМИ, Facebook планирует набрать журналистов для работы над новостной лентой News Tab. Они будут наполнять новый раздел в мобильном приложении соцсети.
Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН объяснил, почему считает это логичным продолжением нынешней политики соцсети.
«Новостным агрегатором Facebook стал довольно давно. Как мы знаем, в России самым популярным средством массовой информации является «Яндекс», который никаким СМИ не является, а просто агрегирует новости. Точно также Facebook, я думаю, самое популярное медиа в мире. Он просто агрегирует новости, плюс у него есть официальные аккаунты профессиональных средств массовой информации. Вполне логично, что он сам хочет играть в эту историю, тем более что сейчас одна из самых острых проблем в социальных сетях и в интернете вообще – это фейкньюс. Мы не понимаем, что правда, что ложь. Поэтому это попытка заработать деньги на теме фейкньюс, став профессиональным новостным агрегатором. Я не знаю, какие еще медиа имеют охват в два миллиарда подписчиков», - пояснил он.
Эксперт полагает, что в России Facebook будет соблюдать законодательство страны о СМИ и иностранных агентах.
«Facebook не рассматривает Россию как серьезный рынок. Русскоязычный сегмент для него даже не вторичен, но рано или поздно и до нас это дойдет. И, как Facebook неоднократно демонстрировал ранее, в этом случае он будет играть по правилам той страны, в которой работает. То есть России», - добавил Терехов.
Ранее Денис Терехов рассказал НСН о причинах удаления из Facebook аккаунтов связанных с Россией и Ираном.
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