Facebook по требованию Роскомнадзора удалил свастику на фоне герба России
Администрация Facebook удалила из соцсети изображение, оскорбляющее государственные символы России. Об этом отчиталась Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Уточняется, что на картинке были изображены нацистские символы на фоне государственного герба РФ и в слове «Россия». Генеральная прокуратура ранее направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к этому ресурсу.
После этого надзорное ведомство проинформировало Facebook о попадании данной страницы в единый реестр запрещённой информации. Социсеть ограничила доступ к этому контенту. Как напоминает Ura.ru, ранее Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к аналогичной иллюстрации в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
- Скончался четвертый ребёнок после пожара в палаточном лагере под Хабаровском
- Facebook по требованию Роскомнадзора удалил свастику на фоне герба России
- Умер третий ребенок после пожара в палаточном лагере под Хабаровском
- Мосгоризбирком: Брак в подписях на совести самих кандидатов и сборщиков