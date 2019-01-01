Facebook по требованию Роскомнадзора удалил свастику на фоне герба России

Администрация Facebook удалила из соцсети изображение, оскорбляющее государственные символы России. Об этом отчиталась Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Уточняется, что на картинке были изображены нацистские символы на фоне государственного герба РФ и в слове «Россия». Генеральная прокуратура ранее направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к этому ресурсу.

После этого надзорное ведомство проинформировало Facebook о попадании данной страницы в единый реестр запрещённой информации. Социсеть ограничила доступ к этому контенту. Как напоминает Ura.ru, ранее Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к аналогичной иллюстрации в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.

