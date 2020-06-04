В Вене около 50 тысяч человек поддержали акцию против произвола полиции США
Около 50 тысяч человек вышли на улицы Вены для участия в демонстрации Black Lives Matter (Жизни черных имеют значение) против полицейского произвола и расизма в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию австрийской столицы.
В полиции отметили, что демонстрация прошла мирно.
Демонстранты прошли от площади Прав человека до площади Карлсплатц. В руках у участников акции были плакаты с надписями на английском языке ("Темная кожа - это не преступление", "Я не могу дышать" – последние слова Флойда перед смертью).
Массовые беспорядки и акции протеста вспыхнули во многих городах США после смерти от рук полицейских чернокожего американца Джорджа Флойда. Акции протеста также поддержали в других городах Европы, в частности, в Стокгольме и Лондоне.
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