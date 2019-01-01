Евровидение пройдет под «Железным куполом»

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в интервью НСН прокомментировал вероятность реализации угроз террористов и рассказал о мерах защиты, принимаемых в Израиле.

«В этом году в Израиле в мае много праздников: День независимости, который совпадает в 9 мая. А День Победы мы отмечаем тоже как национальный праздник. Конечно, у террористов есть задача не допустить проведения и Евровидения. В страну уже прибыли 42 иностранных делегации стран-участниц, исполнители репетируют выступления. Они находятся под охраной систему противоракетной обороны «Железный купол», которая пропускает всего 4% летящих на нас ракет. За последние двое суток по Израилю было выпущено 650 ракет, 173 сбиты, остальные не достигли целей. С нашей стороны потери – 3 убитых и 28 раненых.

Силы Израиля и силы палестинского исламистского движение «Хамас» в секторе Газа или «Исламский джихад»* (*террористическая организация, запрещенная в России - прим. НСН) – это несовместимые понятия. Поэтому к нам по-прежнему приезжают туристы, и Евровидение будет проведено», - рассказал собеседник НСН.





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