Продюсеры поддержали участие Алсу в «Евровидении»
Российские продюсеры считают, что Алсу не нанесет вред репутации России на «Евровидении»-2019.
Роccийcкая певица Алcу примет участие в международном пеcенном конкурcе «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле, пишет Газета.ру. «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве c 14 по 18 мая. Роccийcкая делегация отправитcя туда для подготовки 4 мая.
Уточняется, что Алсу будет оглашать баллы во время транcляции, которые приcуждаются учаcтникам со стороны роccийcкого жюри.
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН рассказал, что поездка Алсу не связана с желанием певицы отвлечь внимание от скандальной победы ее дочери Микаэллы Абрамовой в шоу Первого канала «Голос. Дети».
«Чего только мы не ищем в этих ситуациях! Просто кошмар какой-то. Даже если бы ее дочь не участвовала в «Голосе», Алсу поехала бы на конкурс. У Алсу блестящий английский язык, она несколько лет переводила ход голосования на «Евровидении». Я вообще не вижу в этом никаких проблем!» - заявил Иосиф Пригожин.
Продюсер Игорь Матвиенко заявил в эфире НСН, что не понимает внимания аудитории к новости об участии Алсу в «Евровидении»-2019 и не связывает ее с шоу «Голос. Дети».
«Алсу уже участвовала в «Евровидении» и как ведущий-переводчик, и, по-моему, как член жюри, и выступала, представляя нашу страну. По-моему, абсолютно логично, что она поедет туда снова. Алсу хорошо говорит по-английски, практически без акцента. Не понимаю, почему эту новость так раздули», - отметил Игорь Матвиенко.
Продюсер также добавил, что Россия не потеряет зрительских симпатий своих соотечественников из-за участия в конкурсе Алсу, потому что «реакция публики на «Евровидение» всегда не очень положительна».
Ранее продюсер и композитор Игорь Крутой сообщил НСН, как отнесся к предстоящей поездке Сергея Лазарева на конкурс «Евровидение»-2019, чтобы представлять Россию.
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