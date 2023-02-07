Евросовет пригласил Зеленского на саммит ЕС
Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на саммит Европейского союза, который пройдет в Брюсселе 9-10 февраля, сообщил в Twitter официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс.
По его словам, из соображений безопасности подробности о визите сообщаться не будут. Belga сообщает, что Зеленский прибудет в Брюссель 9 февраля.
Этот визит будет вторым выездом президента Украины из страны после начала специальной военной операции. В декабре 2022 года он посетил США.
Ранее Шарль Мишель заявил, что Евросоюз продолжит работать над новыми санкциями в отношении России. «Мы уже приняли девять пакетов санкций, и мы продолжим работать над дальнейшими», — сказал он
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