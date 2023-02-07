Евросовет пригласил Зеленского на саммит ЕС

По его словам, из соображений безопасности подробности о визите сообщаться не будут. Belga сообщает, что Зеленский прибудет в Брюссель 9 февраля.

Этот визит будет вторым выездом президента Украины из страны после начала специальной военной операции. В декабре 2022 года он посетил США.

Ранее Шарль Мишель заявил, что Евросоюз продолжит работать над новыми санкциями в отношении России. «Мы уже приняли девять пакетов санкций, и мы продолжим работать над дальнейшими», — сказал он

