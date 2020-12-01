Евросоюз заявил о снижении в 2019 году выбросов в атмосферу на фоне роста ВВП

В документе указано, что для достижения большего эффекта необходимо усилить работу во всех экономических отраслях. Своей целью ЕС считает "климатическую нейтральность", достигнуть ее планируется в 2050 году, об этом заявил заместитель предселателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Он также является куратором проекта "Европейский зеленый курс".

Как передает агентство, все 27 стран Евросоюза сократили выбросы на 24% по сравнению с 1990 годом. Снижение достигнуто большей частью благодаря замене угля на возобновляемые источники энергии в электростанциях. Выбросы в электроэнергетической отрасли сократились на 15%.

Евросоюз намерен выделить в следующем году еще больше средств на борьбу с изменением климата и на внедрение так называемых зеленых технологий.

