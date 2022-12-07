Евросоюз выделит 25 миллионов евро Белоруссии «на демократию»

Европейская комиссия согласовала выделение 25 миллионов евро на программу поддержки гражданского общества в Белоруссии. Об этом сообщается в официальном заявлении ЕК.

Уточняется, что средства будут направлены на на поддержку гражданского общества, молодежи, студентов. Сама программа направлена на «поддержку демократических устремлений Белоруссии».

В Белоруссии предложили казнить чиновников за госизмену

Накануне парламент Белоруссии принял в первом чтении законопроект, который вводит смертную казнь за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или военнослужащим.

Для вступления поправок в силу законопроект должен быть принят во втором чтении нижней палатой, одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:БелоруссияЕвросоюз
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