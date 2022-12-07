Евросоюз выделит 25 миллионов евро Белоруссии «на демократию»

Европейская комиссия согласовала выделение 25 миллионов евро на программу поддержки гражданского общества в Белоруссии. Об этом сообщается в официальном заявлении ЕК.

Уточняется, что средства будут направлены на на поддержку гражданского общества, молодежи, студентов. Сама программа направлена на «поддержку демократических устремлений Белоруссии».