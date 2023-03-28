Евросоюз утвердил потенциальный запрет автомобилей с ДВС с 2035 года

Согласно документу, в период с 2030 по 2034 год выбросы следует сократить на 55% по сравнению с 2021 годом, а к 2035 году этот показатель должен достигнуть 100%.

«Новые правила ставят целью снизить выбросы от дорожного транспорта... также предоставят импульс к переводу автоиндустрии на нулевые выбросы», - указали в Совете ЕС.

Фактически, сокращение углеродных выбросов автомобилей до 100% означает запрет на продажу новых автомобилей с ДВС, как бензиновых, так и дизельных.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что электромобили вполне экологичны, однако в России существует большая проблема с их утилизацией, сообщает «Свободная пресса».