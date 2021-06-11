Евросоюз разрешил свободные поездки привитым европейцам
Председательства Португалии в Евросоюзе в своём Twitter объявило, что граждане и резиденты стран ЕС, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, смогут свободно перемещаться в пределах блока.
Соответствующее предложение Еврокомиссии (ЕК) утвердили постпреды всех 27 стран Евросоюза. Отмечается, что полный курс вакцинацию необходимо пройти минимум за две недели до поездки.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что более 50% взрослого населения стран Евросоюза получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, сообщает RT. По её словам полностью привиты около 100 миллионов европейцев.
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