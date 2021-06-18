Евросоюз разрешил открыть границы для граждан США

Совет ЕС объявил список стран, для граждан которых европейские государства должны открыть границы, закрытые из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Как говорится в заявлении Совета ЕС, с 18 июня 2021 года государства-члены Евросоюза должны постепенно отменить ограничения на поездки для граждан Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США и Китая.

В документе отмечается, что для граждан КНР границы откроют только после того, как власти Поднебесной откроют границы для ЕС.

Ранее еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что по Евросоюзу распределено более 350 миллионов доз вакцины от COVID-19, сообщает RT. По её словам, минимум одну дозу препарата получили более 55% взрослого населения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусТуризмСШАЕвросоюз
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