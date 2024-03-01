Евросоюз разморозил два миллиарда евро для Венгрии

По его словам, Еврокомиссия разблокировала венгерские активы после того, как Будапешт выполнил ряд условий. Они касались образования и гендерного равенства, уточнил чиновник.

Венгрия обвиняет руководство ЕС в удержании 20 миллиардов евро по политическим мотивам, в том числе из-за позиции Будапешта по конфликту на Украине.

На этой неделе Венгрия отказались передать $18 миллионов в Европейский фонд мира. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснил, что деньги могли пойти на закупку оружия для Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

