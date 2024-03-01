Евросоюз разморозил два миллиарда евро для Венгрии
Европейский союз разморозил из своих фондов два миллиарда евро для Венгрии. Об этом в беседе с агентством Bloomberg сообщил глава Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.
По его словам, Еврокомиссия разблокировала венгерские активы после того, как Будапешт выполнил ряд условий. Они касались образования и гендерного равенства, уточнил чиновник.
Венгрия обвиняет руководство ЕС в удержании 20 миллиардов евро по политическим мотивам, в том числе из-за позиции Будапешта по конфликту на Украине.
На этой неделе Венгрия отказались передать $18 миллионов в Европейский фонд мира. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснил, что деньги могли пойти на закупку оружия для Украины, сообщает «Радиоточка НСН».
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