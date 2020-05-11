Евросоюз призвали готовиться к возможной новой волне COVID-19

Страны – участницы Европейского союза должны быть готовы к возможному всплеску новой волны коронавируса. С таким предупреждением выступил представитель Еврокомиссии – исполнительного органа ЕС. По его словам, прогноз основан на результатах последней оценки рисков.

Как подчеркнули в Еврокомиссии, европейские государства обязаны предпринять все необходимые меры, чтобы быть готовыми к такому развитию ситуации, передает ТАСС.

По оценке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, новые волны коронавирусной инфекции могут появиться даже в том случае, когда нынешние показатели заболеваемости хорошо контролируются.

С начала пандемии коронавирусом в мире инфицированными оказались свыше 4 миллионов человек.

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ФОТО: pixabay.com
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