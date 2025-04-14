Евросоюз приостановил ответные меры против импорта из США

Мера введена до 14 июля 2025 года. Если США и Евросоюз не найдут компромисс или не отменят вовсе взаимные пошлины, власти Евросоюза смогут ввести контрмеры на сумму 21 млрд евро.

В Еврокомиссии отметили, что необходимо пространство и время для переговоров Брюсселя и Вашингтона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в ближайшее время. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

