Евросоюз приостановил ответные меры против импорта из США

Власти Евросоюза приостановили ответные меры против импорта из США с 14 апреля, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.

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Мера введена до 14 июля 2025 года. Если США и Евросоюз не найдут компромисс или не отменят вовсе взаимные пошлины, власти Евросоюза смогут ввести контрмеры на сумму 21 млрд евро.

В Еврокомиссии отметили, что необходимо пространство и время для переговоров Брюсселя и Вашингтона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в ближайшее время. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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