Евросоюз приостановил ответные меры против импорта из США
Власти Евросоюза приостановили ответные меры против импорта из США с 14 апреля, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.
Мера введена до 14 июля 2025 года. Если США и Евросоюз не найдут компромисс или не отменят вовсе взаимные пошлины, власти Евросоюза смогут ввести контрмеры на сумму 21 млрд евро.
В Еврокомиссии отметили, что необходимо пространство и время для переговоров Брюсселя и Вашингтона.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в ближайшее время. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru