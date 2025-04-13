Белый дом: США ведут переговоры со 130 странами по вопросам пошлин
13 апреля 202516:42
США ведут переговоры со 130 странами по вопросам торговых отношений и пошлин. Об этом заявил директор Национального экономического совета администрации Кевин Хассетт в эфире телеканала CNN.
По словам Хассетта, прямо сейчас 130 стран вышли на связь, и США ведут с ними переговоры.
Хассет отметил, что для перечисленных стран действует 10% пошлина на ввоз товаров в США.
Ранее Трамп решенил отложить введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран, напоминает НСН. При этом Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru