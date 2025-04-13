Белый дом: США ведут переговоры со 130 странами по вопросам пошлин

По словам Хассетта, прямо сейчас 130 стран вышли на связь, и США ведут с ними переговоры.

Хассет отметил, что для перечисленных стран действует 10% пошлина на ввоз товаров в США.

Ранее Трамп решенил отложить введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран, напоминает НСН. При этом Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%.



