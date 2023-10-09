Евросоюз приостанавливает финансовую помощь Палестине

Вархелли назвал поворотной точкой «масштаб террора и жестокости по отношению к Израилю», и Еврокомиссия, будучи «крупнейшим донором палетинцев», пересмотрит проекты на сумму почти в 700 миллионов евро.

Он пояснил, что Евросоюз «незамедлительно приостанавливает все платежи в пользу палестинцев».

Ранее днем израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс-центре НСН заявил, что Израиль получил нож в спину, потому что недооценил планы Палестины и не был готов к нападению.



