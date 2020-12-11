Евросоюз принял решение к 2030 году сократить углеродные выбросы на 55%
Саммит глав государств и правительств Евросоюза утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов сообщества на 55% в сравнении с 1990 годом. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
До принятия соглашения Евросоюз обязан сократить углеродные выбросы на 40%. Новая норма значительное повышает существующие у ЕС обязательства и соответствует поставленной Еврокомиссией задаче по достижению нулевых показателей углеродных выборосов к 2050 году.
Ужесточение климатических обязательств потребует более 1 трлн евро дополнительных инвестиций. Средства на реализацию экологических проектов ЕС планирует в частности получать с «экологических пошлин», которые предполагают повышенные сборы на импорт товаров из менее экологичных стран.
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