Евросоюз принял решение к 2030 году сократить углеродные выбросы на 55%

Саммит глав государств и правительств Евросоюза утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов сообщества на 55% в сравнении с 1990 годом. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

До принятия соглашения Евросоюз обязан сократить углеродные выбросы на 40%. Новая норма значительное повышает существующие у ЕС обязательства и соответствует поставленной Еврокомиссией задаче по достижению нулевых показателей углеродных выборосов к 2050 году.