Евросоюз принял решение к 2030 году сократить углеродные выбросы на 55%

Саммит глав государств и правительств Евросоюза утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов сообщества на 55% в сравнении с 1990 годом. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

До принятия соглашения Евросоюз обязан сократить углеродные выбросы на 40%. Новая норма значительное повышает существующие у ЕС обязательства и соответствует поставленной Еврокомиссией задаче по достижению нулевых показателей углеродных выборосов к 2050 году.

Евросоюз заявил о снижении в 2019 году выбросов в атмосферу на фоне роста ВВП

Ужесточение климатических обязательств потребует более 1 трлн евро дополнительных инвестиций. Средства на реализацию экологических проектов ЕС планирует в частности получать с «экологических пошлин», которые предполагают повышенные сборы на импорт товаров из менее экологичных стран.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЕвросоюзСаммитЭкология
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