Евросоюз пообещал Белоруссии €3 млрд в случае смены власти
Еврокомиссия разработала план экономической помощи Белоруссии на сумму не менее 3 миллиардов евро в случае смены власти в республике, сообщает РБК.
Ранее представители бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщали, что такой план поддержки разрабатывается, а на днях сумму озвучила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Предусматривается поддержка политических и экономических реформ с участием Международного валютного фонда, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
Помощь будет направлена на восстановление экономики, поддержку структурных реформ и инвестирование в инфраструктуру, экологическую и цифровую трансформацию.
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