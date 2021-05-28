Евросоюз пообещал Белоруссии €3 млрд в случае смены власти

Еврокомиссия разработала план экономической помощи Белоруссии на сумму не менее 3 миллиардов евро в случае смены власти в республике, сообщает РБК.

Ранее представители бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщали, что такой план поддержки разрабатывается, а на днях сумму озвучила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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Предусматривается поддержка политических и экономических реформ с участием Международного валютного фонда, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Помощь будет направлена на восстановление экономики, поддержку структурных реформ и инвестирование в инфраструктуру, экологическую и цифровую трансформацию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияЕвросоюз
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