Евросоюз подал на Италию в суд из-за сточных вод

Евросоюз подал в суд на Италию, так как страна не полностью выполнила распоряжение по очистке сточных вод. Об этом сообщает агентство Reuters.

Еврокомиссия отметила, что распоряжение было выданов апреле 2014 гоад .

«Сегодня Комиссия решила вернуть Италию в Суд Европейского Союза за неполное выполнение решения суда», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил ,что в римском Колизее установили лифт, благодаря чему он станет доступнее для посетителей с ограниченными возможностями.

