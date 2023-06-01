Евросоюз подал на Италию в суд из-за сточных вод
1 июня 202315:46
Евросоюз подал в суд на Италию, так как страна не полностью выполнила распоряжение по очистке сточных вод. Об этом сообщает агентство Reuters.
Еврокомиссия отметила, что распоряжение было выданов апреле 2014 гоад .
«Сегодня Комиссия решила вернуть Италию в Суд Европейского Союза за неполное выполнение решения суда», — говорится в сообщении.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил ,что в римском Колизее установили лифт, благодаря чему он станет доступнее для посетителей с ограниченными возможностями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru