Евросоюз оштрафует Apple за нарушение закона о музыкальных сервисах
Евросоюз намерен наложить на американскую корпорацию Apple штраф в размере 500 миллионов евро за нарушение законодательной нормы о доступе к музыкальным и стриминговым сервисам, пишет со ссылкой на пять источников газета Financial Times.
Еврокомиссия выяснила, что компания блокировала доступ пользователей iPhone к информации о более дешевых альтернативах подписок на музыку вне App Store. Расследование стартовало после жалобы сервиса Spotify.
ЕС планирует объявить штраф в начале марта, заявили источники издания.
В январе Apple оплатила штраф в размере почти 1,2 миллиарда рублей за нарушение антимонопольного законодательства, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru