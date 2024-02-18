Евросоюз оштрафует Apple за нарушение закона о музыкальных сервисах

Еврокомиссия выяснила, что компания блокировала доступ пользователей iPhone к информации о более дешевых альтернативах подписок на музыку вне App Store. Расследование стартовало после жалобы сервиса Spotify.

ЕС планирует объявить штраф в начале марта, заявили источники издания.

В январе Apple оплатила штраф в размере почти 1,2 миллиарда рублей за нарушение антимонопольного законодательства, напоминает «Радиоточка НСН».

