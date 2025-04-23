Евросоюз оштрафовал Apple на полмиллиарда евро

Американскую компанию признали виновной в том, что она запретила разработчикам прямо в приложениях рекламировать различные способы оплаты и размещать ссылки на них.

Также штраф был назначен компании Марка Цукерберга Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена). В данном случае речь идёт о механизме «Плати или соглашайся», который заставлял пользователей соцсетей либо соглашаться с условиями разработчиков, либо покупать подписку, чтобы скрыть рекламу. Штраф составил 200 млн евро.

Отмечается, что у Apple и Meta будет 60 дней на исправление ситуации, в противном случае размеры штрафов будут увеличены. Представители обеих компаний заявили о намерении обжаловать решение Еврокомиссии.

Ранее в России против Apple завели дело по статье о пропаганде ЛГБТ (движение признано в России экстремистской организацией и запрещено), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

