Евросоюз оштрафовал Apple на полмиллиарда евро
Еврокомиссия выписала компании Apple гигантский штраф в 500 млн евро за нарушение «Закона о цифровых рынках» (DMA). Об этом пишет The Verge.
Американскую компанию признали виновной в том, что она запретила разработчикам прямо в приложениях рекламировать различные способы оплаты и размещать ссылки на них.
Также штраф был назначен компании Марка Цукерберга Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена). В данном случае речь идёт о механизме «Плати или соглашайся», который заставлял пользователей соцсетей либо соглашаться с условиями разработчиков, либо покупать подписку, чтобы скрыть рекламу. Штраф составил 200 млн евро.
Отмечается, что у Apple и Meta будет 60 дней на исправление ситуации, в противном случае размеры штрафов будут увеличены. Представители обеих компаний заявили о намерении обжаловать решение Еврокомиссии.
Ранее в России против Apple завели дело по статье о пропаганде ЛГБТ (движение признано в России экстремистской организацией и запрещено), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru