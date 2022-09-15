Евросоюз объявил о свободе от российского газа

Политик отметил, что до начала спецоперации на Украине Россия обеспечивала 40% поставок газа из-за рубежа. Сейчас доля российского топлива упала ниже отметки 10%. Боррель заявил, что удовлетворён принятием решения о реформировании электросистемы таким образом, чтобы цена на газ не определяла цену всей электроэнергии.

14 сентября Еврокомиссия представила план, предусматривающий сокращение расходов электроэнергии в странах Евросоюза минимум на 5% в часы её пиковой стоимости.

Ранее аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов объяснил, почему Европа не решилась ввести «потолок цен» на российский газ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».