Евросоюз объявил о свободе от российского газа

Евросоюз сумел победить в борьбе с зависимостью от российского газа, доля отечественного топлива в импорте снизилась до незначительного уровня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на интервью верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля информагентству EFE.

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Политик отметил, что до начала спецоперации на Украине Россия обеспечивала 40% поставок газа из-за рубежа. Сейчас доля российского топлива упала ниже отметки 10%. Боррель заявил, что удовлетворён принятием решения о реформировании электросистемы таким образом, чтобы цена на газ не определяла цену всей электроэнергии.

14 сентября Еврокомиссия представила план, предусматривающий сокращение расходов электроэнергии в странах Евросоюза минимум на 5% в часы её пиковой стоимости.

Ранее аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов объяснил, почему Европа не решилась ввести «потолок цен» на российский газ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/josepborrell
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