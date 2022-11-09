Евросоюз не сможет выделить Украине обещанные 3 млрд евро

Европейский союз не сможет выделить Киеву 3 млрд евро, которые были обещаны в мае, когда согласовали пакет помощи на 9 млрд евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

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По его словам, было невозможно найти решение по перечислению средств в 2022 году. При этом он указал на необходимость выделить Украине больше денег в начале 2023 года.

В настоящее время Еврокомиссия направила 6 млрд: один - в августе, два - в октябре, еще до конца года Киеву поступит 3 млрд, а еще три - Европа согласовать не смогла.

Ранее стало известно, что Ватикан пожелал выполнять роль посредника в российско-украинских переговорах. Ватикан стал активнее выражать свою позицию после аудиенции Папы Римского Франциска и французского лидера Эмманюэля Макрона 24 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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