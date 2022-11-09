Евросоюз не сможет выделить Украине обещанные 3 млрд евро

По его словам, было невозможно найти решение по перечислению средств в 2022 году. При этом он указал на необходимость выделить Украине больше денег в начале 2023 года.

В настоящее время Еврокомиссия направила 6 млрд: один - в августе, два - в октябре, еще до конца года Киеву поступит 3 млрд, а еще три - Европа согласовать не смогла.

Ранее стало известно, что Ватикан пожелал выполнять роль посредника в российско-украинских переговорах. Ватикан стал активнее выражать свою позицию после аудиенции Папы Римского Франциска и французского лидера Эмманюэля Макрона 24 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

