Евросоюз не сможет выделить Украине обещанные 3 млрд евро
Европейский союз не сможет выделить Киеву 3 млрд евро, которые были обещаны в мае, когда согласовали пакет помощи на 9 млрд евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.
По его словам, было невозможно найти решение по перечислению средств в 2022 году. При этом он указал на необходимость выделить Украине больше денег в начале 2023 года.
В настоящее время Еврокомиссия направила 6 млрд: один - в августе, два - в октябре, еще до конца года Киеву поступит 3 млрд, а еще три - Европа согласовать не смогла.
Ранее стало известно, что Ватикан пожелал выполнять роль посредника в российско-украинских переговорах. Ватикан стал активнее выражать свою позицию после аудиенции Папы Римского Франциска и французского лидера Эмманюэля Макрона 24 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 320 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 123 / сут.
- Шон Пенн вновь приехал на Украину
- Евросоюз не сможет выделить Украине обещанные 3 млрд евро
- В воронежском интернате для детей издевались над воспитанниками
- СМИ: Китай показал сверхзвуковую ракету, чтобы предупредить США
- Приднестровье обратилось к России из-за проблемы отбора газа Молдавией
- СМИ: Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным
- Французы назвали русофобией отстранение дирижера Спивакова
- Экономике ФРГ предрекли потерю 110 млрд евро из-за роста цен на нефть и газ
- В Госдуме заявили о разработке кодекса чести деятелей культуры
- Климатолог спрогнозировал массовую миграцию из Бразилии и Индии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru