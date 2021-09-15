Евросоюз намерен изменить Шенгенское соглашение

Евросоюз собирается изменить Шенгенское соглашение. Это связано с наплывом нелегальных мигрантов. Об этом рассказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, нельзя терпеть то, что происходит у границ с Белоруссией. Она считает, что минский режим использовал людей.

«Они посадили людей в самолёты и буквально толкнули их к европейским границам. Этого нельзя терпеть», — заявила политик.

Сложившуюся ситуацию она охарактеризовала как «гибридную атакую по дестабилизации Европы».

Ранее сообщалось, что мигранты, попавшие в Латвию из Белоруссии, начали протесты.



