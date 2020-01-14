Европейские страны запустили механизм разрешения споров с Ираном

Германия, Франция и Великобритания приняли решение активировать механизм разрешения споров в рамках соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом объявлено в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств трех стран. Такой вынужденный шаг объясняется отказом Тегерана выполнять свои обязательства, прописанные в сделке.

Министры иностранных дел также напомнили, что в декабре уже предупреждали Иран о возможных последствиях невыполнения условий соглашения. При этом, 5 января Тегеран объявил о новом сокращении своих обязательств. Представители европейской тройки рассчитывают, что механизм разрешения споров позволит наладить конструктивный диалог с Ираном и даст возможность сохранить ядерную сделку, важную с точки зрения нераспространения ядерного оружия.

Министры также выразили благодарность России и Китаю, которые остаются в соглашении и работают над его сохранением, передает РИА Новости. В первый раз Тегеран объявил, что отказывается от некоторых ограничений в годовщину выхода США из ядерного соглашения — 8 мая прошлого года. Затем последовали ещё четыре этапа, наконец, в текущем месяце Иран решил отказаться от последнего ключевого ограничения – числа обогатительных центрифуг в ядерном центре.

