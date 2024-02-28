Европейские медиакомпании подали иск к Google на 2,1 миллиарда евро
В Евросоюзе 32 медиакомпании подали коллективный иск к американской корпорации Google, пишет газета Politico.
Иск касается политики Google в области цифровой рекламы. От IT-гиганта потребовали 2,1 миллиарда евро в качестве возмещения понесенного ущерба.
Заявители обвинили Google в злоупотреблении доминирующим положением. По мнению медиакомпаний, из-за политики корпорации они получают меньше доходов от рекламы, но платят больше за оказание услуг.
В декабре 2023 года Таганский суд Москвы оштрафовал Google на четыре миллиона рублей за фейки о спецоперации на Украине. Ранее по этой же причине американскую корпорацию наказали на 135 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru