Европейские медиакомпании подали иск к Google на 2,1 миллиарда евро

В Евросоюзе 32 медиакомпании подали коллективный иск к американской корпорации Google, пишет газета Politico.

Google оштрафовали на 800 тысяч рублей из-за видео о наркотиках и суициде

Иск касается политики Google в области цифровой рекламы. От IT-гиганта потребовали 2,1 миллиарда евро в качестве возмещения понесенного ущерба.

Заявители обвинили Google в злоупотреблении доминирующим положением. По мнению медиакомпаний, из-за политики корпорации они получают меньше доходов от рекламы, но платят больше за оказание услуг.

В декабре 2023 года Таганский суд Москвы оштрафовал Google на четыре миллиона рублей за фейки о спецоперации на Украине. Ранее по этой же причине американскую корпорацию наказали на 135 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзСудыGoogle

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