Европарламент признал Венгрию автократией
Европейский парламент признал, что политическая система Венгрии выродилась в «электоральную автократию». Такой вывод содержится в докладе ЕП о ситуации с демократией в этой стране. В опубликованном в Страсбурге коммюнике осуждаются «преднамеренные и систематические» действия властей Венгрии по подрыву европейских ценностей.
Указывается, что отсутствие прогресса в процессе статьи седьмой договора о Европейском союзе будет расцениваться как нарушение Советом ЕС верховенства права. Авторы доклада напоминают, что Европарламент в 2018 году инициировал процедуру по седьмой статье в отношении Будапешта – об угрозе ценностям ЕС.
Евродепутаты потребовали удержать средства ЕС, которые выделяются на антикризисное восстановление экономики Венгрии. Также они призывают пересмотреть объём выплат из так называемых фондов сплочения.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Европарламенту следует заняться реальными проблемами, включая инфляцию и энергетический кризис, и перестать необоснованно нападать на Будапешт.
Ранее глава МИД Венгрии выступил за прекращение шагов, ведущих к эскалации конфликта на Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сийярто считает, что действия по ослаблению России могут «поставить Европу на колени».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru