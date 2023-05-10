Европейский союз стремится навязать Сербии свою международную политику, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление депутата Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

По его словам, ЕС пытаясь закончить дружбу Белграда с Москвой. С этой целью Евросоюз давит на Сербию.

Мариани также напомнил о бесконечном списке требований к Сербии по вопросам евроинтеграции, хотя «Брюссель постоянно поддерживает просьбы Косово».

Как стало известно ранее, Сербия может изменить позицию по Украине из-за Косово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

