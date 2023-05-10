Евродепутат: ЕС желает положить конец дружбе РФ и Сербии
10 мая 202302:01
Европейский союз стремится навязать Сербии свою международную политику, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление депутата Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
По его словам, ЕС пытаясь закончить дружбу Белграда с Москвой. С этой целью Евросоюз давит на Сербию.
Мариани также напомнил о бесконечном списке требований к Сербии по вопросам евроинтеграции, хотя «Брюссель постоянно поддерживает просьбы Косово».
Как стало известно ранее, Сербия может изменить позицию по Украине из-за Косово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 726 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 152 / сут.
- Евродепутат: ЕС желает положить конец дружбе РФ и Сербии
- Пентагон: объем военной помощи Киеву превысил $37,6 млрд
- Жена Трампа поддержала его планы выдвинуться на пост президента
- ЕК: Германия должна отказаться от нефти через «Дружбу»
- В США назвали Китай стратегическим вызовом для страны
- В США повысили прогноз по спросу на нефть в мире
- Товарооборот России и Китая вырос на 41%
- Трамп назвал позором вердикт суда по делу журналистки Кэрролл
- Производство приквела «Игры престолов» приостановили из-за забастовки
- Экс-советник Пентагона: Зеленский хочет втянуть США в конфликт с РФ
9 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru