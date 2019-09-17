Европарламент одобрил назначение Лагард на пост главы ЕЦБ
Назначение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) одобрили депутаты Европарламента, пишет ТАСС.
Как отмечает «Газета.ру», за назначение Лагард проголосовали 394 депутата из 649. Теперь для назначения Лагард на пост необходимо утвердить её кандидатуру лидерам стран-членов ЕС.
В начале июля лидеры стран – членов Европейского союза согласовали список кандидатур на основные посты в политических и экономических структурах ЕС. Лагард была утверждена на пост главы ЕЦБ.
Напомним, в мае Кристин Лагард обсудила с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о продолжении поддержки со стороны МВФ украинской экономики.
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