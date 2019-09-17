Европарламент одобрил назначение Лагард на пост главы ЕЦБ

В начале июля лидеры стран – членов Европейского союза согласовали список кандидатур на основные посты в политических и экономических структурах ЕС. Лагард была утверждена на пост главы ЕЦБ.

Напомним, в мае Кристин Лагард обсудила с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о продолжении поддержки со стороны МВФ украинской экономики.

